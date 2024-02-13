В Совфеде РФ усомнились в искренности Киркорова из-за поездки в ДНР

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что поездка певца Филиппа Киркорова в Донбасс может стать способов артиста «отмыться» от скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Его слова передает NEWS.ru.

«Как-то не верится в его искренность. Возникает вопрос, а почему он раньше не ездил, а только после переделки. Тем не менее это показывает, что СВО лечит представителей нашей творческой верхушки», — заявил Цеков.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, Киркоров всю жизнь жертвовал детям и раненым. Она также сопроводила свой пост хештегом: «Тадверь».

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также положительно оценила поездку Киркорова в Донбасс. По словам депутата, она не знает, как эта поездка отразится на дальнейшей судьбе карьеры Киркорова. Однако парламентарий посчитала «хорошим» то, что певец приехал.

До этого стало известно, что артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2 в Горловке. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в ДНР гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.

Ранее сообщалось, что Mellstroy объявили в розыск из-за уголовного дела в Белоруссии.