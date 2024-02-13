Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону

Памятник сатирику Михаилу Жванецкому (1934-2020) открыли в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Скульптуру Жванецкого, стоящего на сцене, изготовил ростовский скульптор Андрей Поляничко — автор композиции «Скрипач Моня» и поклонного креста к 100-летию памяти царской семьи. Памятник расположился на Пушкинской улице около Донской государственной публичной библиотеки.

Установить памятник Жванецкому хотели почти два года назад в день рождения сатирика 6 марта 2022 года, но тогда церемонию отменили.

Известно, что в своих выступлениях Жванецкий не раз выражал любовь к Ростову-на-Дону.

Первый в России памятник Жванецкому открыли в Москве в 2021 году. Он выполнен в виде темной стелы примерно в полтора человеческих роста, на которой Жванецкий изображен со спины, с неизменным портфелем в правой руке.

Автор московского памятника — скульптор Владимир Соскиев, чьи работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге и многих других. Среди наиболее известных работ Соскиева — памятники Марине Цветаевой в городе Тарусе Калужской области, академику Пилюгину в Москве и Гайто Газданову в Париже.

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