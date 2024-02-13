Александр Морозов рассказал о планах на свадьбу с возлюбленной-военкором

Комик Александр Морозов в интервью PROZvezd признался, что военный корреспондент Елена Соколова посмеялась над его признанием в любви.

«Свадьбы у нас не планируется, потому что она не была назначена. Как же я могу ее отметить? Но Леночка мне действительно очень понравилась. Она отнеслась нормально к тому, что я прилюдно заявил о своих чувствах. На меня не обижается. Она ржет вместе со мной», — рассказал Морозов.

При этом юморист признался, что в любовных вопросах полагается в первую очередь на божью помощь. Морозов считает, что если ему суждено иметь жену и детей, то они у него появятся. По словам артиста, его вполне устраивает и холостяцкий образ жизни, ничего менять в своем распорядке дня Морозов пока не собирается, так как привык полагаться исключительно на свои силы.

«В этом беда или радость, не знаю. Но пока ничего менять в своей жизни я не собираюсь. Это абсолютно точно», — резюмировал Морозов.

Ранее Ольга Бузова заявила, что хочет назвать сына именем бывшего возлюбленного.