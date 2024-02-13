Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Александр Морозов рассказал о планах на свадьбу с возлюбленной-военкором

Комик Морозов заявил, что военкор Соколова посмеялась над его признанием в любви

close
100%
Первый канал

Комик Александр Морозов в интервью PROZvezd признался, что военный корреспондент Елена Соколова посмеялась над его признанием в любви.

«Свадьбы у нас не планируется, потому что она не была назначена. Как же я могу ее отметить? Но Леночка мне действительно очень понравилась. Она отнеслась нормально к тому, что я прилюдно заявил о своих чувствах. На меня не обижается. Она ржет вместе со мной», — рассказал Морозов.

При этом юморист признался, что в любовных вопросах полагается в первую очередь на божью помощь. Морозов считает, что если ему суждено иметь жену и детей, то они у него появятся. По словам артиста, его вполне устраивает и холостяцкий образ жизни, ничего менять в своем распорядке дня Морозов пока не собирается, так как привык полагаться исключительно на свои силы.

«В этом беда или радость, не знаю. Но пока ничего менять в своей жизни я не собираюсь. Это абсолютно точно», — резюмировал Морозов.

Ранее Ольга Бузова заявила, что хочет назвать сына именем бывшего возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами