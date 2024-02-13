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Коллега Джулии Робертс вспомнила об издевательствах над актрисой в начале карьеры

Актриса Филд: режиссер «Стальных магнолий» придирался к Джулии Робертс

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Rastar Films

Актриса Салли Филд рассказала об издевательствах от режиссера Херба Росса, которые ее коллеге по фильму «Стальные магнолии» Джулии Робертс пришлось терпеть в начале карьеры. Об этом 77-летняя актриса побеседовала с изданием Vulture.

По словам Филд, на съемках вышедшего в 1989 году фильма другие актрисы, Ширли Маклейн, Долли Партон, Дэрил Ханна и Олимпия Дукакис — защищали молодую звезду от нападок кинематографиста.

«Мне он дал абсолютную свободу, а с Джулией был очень, очень, очень жестким. Мы окружили ее заботой, потому что она была совсем крошка, новичок. Она была просто чудесной, а он задирал ее, это было ужасно», — вспоминает актриса.

Филд объяснила, что придирки были потребностью Росса.

«Но мы все ей помогали, и я помню, как Долли как-то отчитала его — с юмором, но с самым вульгарным юмором, что мне доводилось слышать, сбивающим с ног», — отметила она.

Накануне Джулия Робертс опубликовала редкое фото с мужем в день его 55-летия.

Ранее бывший продюсер Лободы высмеяла Анну Асти за копирование образа певицы.

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