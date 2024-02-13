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K-pop-звезду из Blackpink пригласили в лишившийся Биковича «Белый лотос»

Певица Лиса из k-pop-группы Blackpink дебютирует в кино в «Белом лотосе»

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Amy Harris/AP

Тайскую певицу Лиса Манобан, k-pop-звезду из южнокорейской группы Blackpink, пригласили в сериал HBO «Белый лотос», ранее лишившийся российско-сербского актера Милоша Биковича. Об этом сообщает Deadline.

О том, что Манобан дебютирует в кино, слухи среди поклонников ходили уже несколько месяцев.

Артистка сыграет в третьем сезоне проекта, съемки которого начнутся в Таиланде уже в феврале. Какая именно роль достанется 26-летней певице, неизвестно.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Известно, что среди персонажей третьего сезона — глава семьи, женщина — топ-менеджер, актриса, пара матерей, неудачник и инструктор по йоге. Последнего, по слухам, и должен был играть Бикович. Однако в январе министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO, выступающему платформой для сериала, и выразило свою обеспокоенность тем, что актер Бикович поддерживает Россию. В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Биковича будет много интересных предложений, а отмены съемок — вопрос частной компании.

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