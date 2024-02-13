Илья Соболев стал Кологривым и напугал других актеров «Слова пацана»

Комик Илья Соболев на «Шоу Воли» надел маску актера Никиты Кологривого, чтобы потроллить артиста за недавнюю критику в адрес своих коллег.

«А почему вы только втроем, вы не ходите всей вашей бандой на мероприятия? На самом деле, Кащей тоже здесь! Аплодисменты, встречайте, Никита Кологривый!» — анонсировал свой выход Соболев.

Затем комик надел маску с лицом Кологривого и начал пародировать его манеру общения в образе Кащея из «Слова пацана». Соболев начал кричать и размахивать руками, он также спросил у гостей студии, почему они еще не начали обсуждать его актерские успехи.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном. Кологривый решил высказаться о фильме, и в ходе дискуссии между гостем и ведущим завязалась перепалка. В результате Кологривый покинул студию.

Ранее Анна Калашникова призналась, что плакала после пластики Бони.