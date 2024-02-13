«Союзмультфильм» запустит парки развлечений

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о начале разработки креативных концепций для парков развлечений в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на коммерческого директора компании Владимира Чибисова.

Предположительно, первый парк развлечений по разработкам «Союзмультфильма» откроется в Благовещенске. По словам Чибисов, сейчас киностудия готовит концепцию для городского парка Благовещенска, тематика которого будет базироваться на идее связи поколений.

В студии также ожидают, что в ближайшем будущем контракты будут заключены с правительствами Смоленской и Тверской областей.

К 2030 году студия планирует за счет нового направления увеличить долю доходов от офлайн-площадок в общей структуре выручки до 30-35%. Сейчас студия развивает две франшизы — крытые мультимедийные парки «Союзмультпарк», которые запущены в Москве и Казани, и «Союзмульткафе».

В случае реализации креативной концепции для открытых площадок студия будет дополнительно зарабатывать на использовании образов лицензионных персонажей «Союзмультфильма» помимо получения прибыли по самим контрактам.

Чибисов подчеркнул, что «Союзмультфильм» готов работать и с частными инвесторами.

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