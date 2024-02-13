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Названы самые популярные среди россиян сериалы

«Настоящий детектив» и «Слово пацана» возглавили топ популярности среди россиян

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START/Тумач Продакшн

Сериалы «Золотое дно», «Слово пацана» и «Настоящий детектив» стали самыми популярными сериалами среди россиян в январе 2024 года. Об этом пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика».

В онлайн-кинотеатре «Иви» пользователи чаще всего смотрели «Золотое дно», «Зимородок», «Нежность», «След» и «Против всех». На стриминговой платформе Wink зрители больше всего интересовались сериалами «Трудные подростки», «Слово пацана», «Недетское кино», «Плакса» и «Великолепный век». На платформах Okko, Start и Kino россияне смотрели в основном «Волшебный участок», «Слово пацана» и «Успешный».

На стриминге Amediateka, который специализируется в основном на иностранных новинках, россияне больше всего интересовались проектами «Настоящий детектив», «Игра престолов», «Ваша честь» и «Месье Спейд».

В феврале режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

Ранее стало известно, что Марк Руффало не вернется к роли Халка в новом фильме про Капитана Америку.

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