Певец Эмин объяснил нелегкую судьбу мировых звезд музыки

Певец Эмин в разговоре с aif.ru признал, что у многих мировых звезд музыки была нелегкая судьба.

«Можно вспомнить не только Пресли, но и Высоцкого, Меркьюри, Леннона. Муслим Магомаев ушел со сцены в 56 лет. И 10 последних лет жил затворником, запершись у себя в квартире. Думаю, не от большого счастья. Эти люди загнаны в стены собственного успеха», — отметил Эмин.

По мнению артиста, чем популярнее музыкант, тем в меньшем пространстве он может существовать. Например, известному певцу трудно просто пройтись по улице, к тому же, считает Эмин, подобного рода успех губителен для личной жизни. Музыкант заверил, что деньги не имеют никакого отношения к счастью, так как различные предметы роскоши являются всего лишь инструментом решения бытовых вопросов.

«Обычно успех бывает губителен и для личной жизни. Такие люди часто одиночки. Большие деньги не имеют никакого отношения к счастью», — подчеркнул Эмин.

Ранее участвовавший в «голой вечеринке» Киркоров приехал в ДНР.