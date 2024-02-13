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Анна Калашникова призналась, что плакала после пластики Бони

Певица Анна Калашникова сравнила Боню с Майклом Джексоном после пластики

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова призналась, что расплакалась после того, как увидела результат пластической операции блогерши Виктории Бони. Ее слова передает NEWS.ru.

«Я ее так люблю, она безумная красавица. Но я плакала, когда это увидела <...> Это же жутко. Некоторые сравнивают ее с Майклом Джексоном теперь — тоже какое-то фрикачество», — заявила звезда.

Калашникова считает, что блогершу «понесло не в ту сторону» и отметила, что не довольна результатом хирургического вмешательства.

27 августа 2023 года Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В декабре Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес, чтобы «дотянуть» второй глаз.

После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры. 20 января она сообщила, что подколола нижнюю треть лица у своего косметолога в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Волочкова станцевала на пилоне с мужчиной.

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