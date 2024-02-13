Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал, чем занимается на СВО

Бывший режиссер-постановщик детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, рассказал, чем занимается на СВО. Его цитирует msk1.ru.

Летом 2023 гола Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о развращении 13-летнего мальчика, затем наказание смягчили до 6,5 лет. По словам режиссера, представители Минобороны приехали в колонию 13 октября 2023 года, и он согласился подписать контракт на отправку в зону специальной операции России на Украине.

«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, «Док», говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно. Я, скорее, фельдшер: в свое время не доучился до конца в мединституте», — объяснил он.

Белостоцкий рассказал, что радуется собственной востребованности.

«Сейчас внутри меня постоянно, как пульс, бьется радостное ощущение того, что я снова стал полезен и востребован, что мой труд снова остро необходим людям. И оно, это ощущение, с лихвой компенсирует все тяготы службы, все ее риски и опасности», — заявил он.

Свою вину Белостоцкий не признал. В новом интервью он настаивает на своей невиновности.

Накануне режиссер художественного фильма «20/22», посвященного событиям специальной военной операции на Украине, Андрей Симонов рассказал подробности съемочного процесса. По его словам, соавтором сценария является боец батальона «Сомали», участник СВО, военный корреспондент Ринат Есеналиев.

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