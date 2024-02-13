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Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал, чем занимается на СВО

Режиссер Белостоцкий после суда за педофилию работает фельдшером на СВО

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Бывший режиссер-постановщик детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, рассказал, чем занимается на СВО. Его цитирует msk1.ru.

Летом 2023 гола Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о развращении 13-летнего мальчика, затем наказание смягчили до 6,5 лет. По словам режиссера, представители Минобороны приехали в колонию 13 октября 2023 года, и он согласился подписать контракт на отправку в зону специальной операции России на Украине.

«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, «Док», говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно. Я, скорее, фельдшер: в свое время не доучился до конца в мединституте», — объяснил он.

Белостоцкий рассказал, что радуется собственной востребованности.

«Сейчас внутри меня постоянно, как пульс, бьется радостное ощущение того, что я снова стал полезен и востребован, что мой труд снова остро необходим людям. И оно, это ощущение, с лихвой компенсирует все тяготы службы, все ее риски и опасности», — заявил он.

Свою вину Белостоцкий не признал. В новом интервью он настаивает на своей невиновности.

Накануне режиссер художественного фильма «20/22», посвященного событиям специальной военной операции на Украине, Андрей Симонов рассказал подробности съемочного процесса. По его словам, соавтором сценария является боец батальона «Сомали», участник СВО, военный корреспондент Ринат Есеналиев.

Ранее немецкий канал показал репортаж о восстановлении Мариуполя.

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