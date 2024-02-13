Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Дана Борисова рассказала, как чувствует себя после обморока

Телеведущая Борисова назвала обморок побочкой от препарата для похудения

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова призналась, что чувствует себя уже лучше после обморока. Ее слова передает kp.ru.

«Потеря сознания и все эти состояния — это побочка от приема препарата для похудения», — заявила звезда.

Накануне Андрей Малахов в своей программе рассказал, что Борисова попала в больницу после приема препарата «Оземпик», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа.

В студии Малахова телеведущая призналась, что за месяц сбросила порядка 9 кг, а затем у нее начались проблемы со здоровьем — появился тремор, заторможенность речи, но последней каплей стало то, что Борисова потеряла сознание. Врачи посоветовали ей отказаться от препарата.

Борисова также рассказала, что колола препарат своей 16-летней дочери Полине. 26 января телеведущая хвасталась в соцсетях тем, как выглядит Полина после похудения. Знаменитость порадовалась, что дочь последовала ее примеру и пожелала родителям «таких же теплых отношений с детьми».

Ранее сообщалось, что Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами