Дана Борисова рассказала, как чувствует себя после обморока

Телеведущая Дана Борисова призналась, что чувствует себя уже лучше после обморока. Ее слова передает kp.ru.

«Потеря сознания и все эти состояния — это побочка от приема препарата для похудения», — заявила звезда.

Накануне Андрей Малахов в своей программе рассказал, что Борисова попала в больницу после приема препарата «Оземпик», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа.

В студии Малахова телеведущая призналась, что за месяц сбросила порядка 9 кг, а затем у нее начались проблемы со здоровьем — появился тремор, заторможенность речи, но последней каплей стало то, что Борисова потеряла сознание. Врачи посоветовали ей отказаться от препарата.

Борисова также рассказала, что колола препарат своей 16-летней дочери Полине. 26 января телеведущая хвасталась в соцсетях тем, как выглядит Полина после похудения. Знаменитость порадовалась, что дочь последовала ее примеру и пожелала родителям «таких же теплых отношений с детьми».

Ранее сообщалось, что Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России.