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Концерты Газманова отменили в Зеленограде и Красногорске

В Подмосковье концерты Газманова отменили из-за неподписанного договора

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Концерты народного артиста России Олега Газманова в Подмосковье отменили из-за неподписанных документов. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.

Газманов должен был выступить в Зеленограде и Красногорске 10 и 11 февраля.

«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов <...> к огромному сожалению вынужден сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что мы позже проведем эти концерты», — написал артист, выразив надежду на понимание и поддержку поклонников.

Накануне Газманов заявил, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Уверен, наше государство для тех спортсменов, которые оказались не у дел, будет проводить свои игры. Призываю всех спортсменов, ребята, давайте вот не позориться, надо почувствовать, что мы страна», — сказал Газманов.

Ранее Сергей Жуков рассказал о результатах кастинга на «Новую Фабрику звезд».

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