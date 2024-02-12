Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Цыганов заманил библиотекаршу в мир кино в трейлере «Сказок Гофмана»

Вышел трейлер фильма «Сказки Гофмана» с Вилковой и Цыгановым

Российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат» опубликовал трейлер фильма «Сказки Гофмана» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой. Об этом сообщил «Газете.Ru» телеканал «Россия».

По сюжету фильма режиссера Тины Баркалая неприметная девушка Надежда Страхова (Вилкова) работает в Москве библиотекаршей и в театре — гардеробщицей, терпит жизнь с женившимся на ней ради прописки мужем и старается содержать семью.

Жизнь Надежды меняется, когда подающий ей пальто в гардеробе Гарик (Цыганов) обращает внимание на красивые руки девушки и заманивает ее в мир кино и рекламы.

Мировая премьера фильма «Сказки Гофмана» состоялась на Международном кинофестивале в Индии IFFI (International Film Festival of India), российская — на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где картина получила спецприз от телеканала «Россия» и стала фильмом открытия фестиваля.

В картине также снялись Максим Стоянов и Алексей Гуськов.

Картина создана кинокомпанией Pan-Atlantic Studio при поддержке министерства культуры Российской Федерации и выйдет в прокат 28 марта 2024 года при поддержке телеканала «Россия».

Накануне Цыганов, сыгравший Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», высмеял критиков картины.

Ранее Сергей Жуков рассказал о результатах кастинга на «Новую Фабрику звезд».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами