Сергей Жуков рассказал о результатах кастинга на «Новую Фабрику звезд»

На студии «Мосфильм» в Москве прошел открытый кастинг в проект «Новая Фабрика звезд». Об этом «Газете.ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Участников проекта отбирали продюсеры и творческие наставники «Новой Фабрики звезд» — лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

По словам Жукова, кастинг получился очень сильным, и сделать выбор продюсерам было непросто.

«В этот раз почти не было фриков и рэперов. Ребята и девчонки были поющие, многие с собственным репертуаром», — рассказал он.

Он уточнил, что наставники и продюсеры оценивали энергетику, обаяние, харизму, песни, которые выбрали участники.

«Кажется, времена меняются, и у молодого зрителя снова появляется запрос на красивые голоса и мелодии. Будет очень сложно отобрать из всех, кто пришел, тех ребят, что в итоге попадут в «Новую Фабрику звезд», — заявил артист, выразив уверенность, что молодые люди станут новыми звездами для своего поколения».

Как уточнили у Юлии Сумачевой, генерального продюсера «ВайТМедиа», запускающей шоу вместе с ТНТ, на кастинг приехали участники из России, Казахстана, Абхазии, республики Беларусь. Всего за день продюсеры и музыкальные редакторы вместе с наставниками прослушали почти 1000 человек.

Накануне Сергей Жуков рассказал о первом художественном фильме о коллективе «Руки Вверх!».

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