Фаната Гарри Поттера с палочкой приняли за преступника с ножом

Поклонник серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере испугал постояльцев отеля в Британии. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину, размахивавшего волшебной палочкой, приняли за преступника с ножом.

«Сегодня утром в составе группы вооруженных правоохранителей я посетил большой отель в Эндерби после сообщения о том, что внутри у лифтов находится мужчина с большим ножом. Удалось выяснить, что это был фанат «Гарри Поттера» с палочкой. Никто из постояльцев не пострадал, следов Волан-де-Морта не обнаружено», — сообщил представитель полиции округа Блажи в графстве Лестершир на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне мужчина из Кургана попал под суд после того, как напечатал более 43 тысяч экземпляров книг о Гарри Поттере.

По версии правоохранителей, 45-летний местный житель без разрешения правообладателя изготовил большое количество книг писательницы Джоан Роулинг.

Ранее Владимир Вдовиченков вступился за Кологривого после критики звезд.