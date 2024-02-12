Жена прокомментировала слухи о состоянии Панкратова-Черного

Жена Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова прокомментировала слухи о состоянии актера. Ее цитирует РИА Новости.

Монахова опровергла сообщения о том, что у звезды фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» диагностировали атеросклероз аорты.

«Первый раз слышу. Бред!» — высказалась она.

До этого супруга артиста сообщала, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. Она не подтвердила информацию о сердечном приступе у актера.

О том, что Панкратова-Черного диагностирован атеросклероз аорты, что якобы стало причиной сильных болей в области сердца перед госпитализацией артиста, сообщил Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, рентген выявил у Панкратова-Черного повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты, но не показал серьезных изменений в легких. Врачи рекомендуют актеру препараты для укрепления костей и суставов, а также покой.

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