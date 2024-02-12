Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Волочкова станцевала на пилоне с мужчиной

Балерина Волочкова станцевала на пилоне с танцовщиком Фурсовым

close
100%
Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участницей пилотного выпуска шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на ТНТ стала российская балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщает «ИнтерМедиа» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Артистке понравилось выступление на пилоне танцовщика Ильи Фурсова, и она решила сама станцевать на шесте. Волочкова попросила мужчину повторить танец для нее, а Бузова предложила балерине присоединиться к танцовщику.

После парного танца Волочкова исполнила фирменный шпагат.

Премьера шоу о границах морали с отечественными звездами состоится 19 февраля 2024 года.

Ольга Бузова также умеет танцевать на пилоне — учиться этим танцам она начала в 2022 году.

Накануне Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала актрисе Яне Поплавской, которая предложила балерине посетить нарколога, «завидовать молча». Волочкова заявила, что не знает эту «тетю», но пригласила ее на свое шоу.

Ранее сообщалось, что последняя роль «Пухляша» из Little Big оказалась пророческой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами