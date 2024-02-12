Волочкова станцевала на пилоне с мужчиной

Участницей пилотного выпуска шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на ТНТ стала российская балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщает «ИнтерМедиа» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Артистке понравилось выступление на пилоне танцовщика Ильи Фурсова, и она решила сама станцевать на шесте. Волочкова попросила мужчину повторить танец для нее, а Бузова предложила балерине присоединиться к танцовщику.

После парного танца Волочкова исполнила фирменный шпагат.

Премьера шоу о границах морали с отечественными звездами состоится 19 февраля 2024 года.

Ольга Бузова также умеет танцевать на пилоне — учиться этим танцам она начала в 2022 году.

Накануне Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала актрисе Яне Поплавской, которая предложила балерине посетить нарколога, «завидовать молча». Волочкова заявила, что не знает эту «тетю», но пригласила ее на свое шоу.

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