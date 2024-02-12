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Петросян опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Юморист Петросян заявил, что находится на плановой проверке в медучреждении

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артист эстрады, писатель-юморист, народный артист РСФСР Евгений Петросян в разговоре с «Ридусом» опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. По его словам, он находится на проверке в медучреждении.

«Я нахожусь на обычной проверке», — сказал Петросян.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц.

По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве. На карете скорой помощи его увезли в клинику. Других деталей случившегося не сообщается.

Согласно информации телеканала «360», Петросян сломал правое плечо, сейчас он в гипсе, проходит подготовку к операции. В больнице комик лежит не под своей фамилией.

Ранее стала известна причина госпитализации Александра Панкратова-Черного.

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