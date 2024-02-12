Российская скрипачка и пианист из Китая получили гран-при конкурса «Симфония Ямала»

Российская скрипачка Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй стали победителями международного конкурса молодых исполнителей «Симфония Ямала», оба участника получили гран-при и премию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили организаторы состоявшегося в Салехарде мероприятия.

Также стали известны имена призеров по номинациям: 13 участников конкурса получили премии в 500, 400 и 300 тыс. рублей.

Присутствовавший на церемонии награждения губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал конкурс «Симфония Ямала» уникальным событием для региона.

Он поблагодарил всех, кто приложил усилия к тому, чтобы конкурс состоялся и прошел высоком уровне — Московский академический симфонический оркестр, команды Ямальской филармонии и Росконцерта, жюри и участников.

«Это лучшее доказательство того, что музыка и великое русское искусство объединяют. У меня много раз спрашивают, что будет дальше. С большим удовольствием сообщаю, что конкурс станет традиционным, и мы будем его проводить раз в два года», — заявил Дмитрий Артюхов.

В финале конкурса Стефания Поспехина, Жуй Мин и обладатель первой премии виолончелист Богдан Ефремов исполнили в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра шедевры классической музыки. Звучали композиции Эдварда Элгара, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выразил уверенность в том, что конкурс будет развиваться на радость публики Салехарда и зрителей по всему миру.

Художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев считает, что идея губернатора Ямала провести конкурс была очень кстати.

«Это доказывает, что самые топовые состязания, фестивали могут проходить не только в Москве и Санкт-Петербурге. В наших регионах конкурса такого уровня не было никогда. В это непростое время на него приехали люди со всего мира. Сейчас как воздух нужны такие события», — поделился Денис Мацуев.

«Симфония Ямала» — музыкальный конкурс, который впервые прошел на территории Арктической зоны, на Ямале. Он собрал 15 талантливых исполнителей из России, Китая и Франции в Салехарде.