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Водонаева расплакалась на суде против бывшего директора Собчак

Shot: блогерша Водонаева вышла заплаканная после оглашения приговора Суханову

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Телеграм-канал «SHOT»

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева вышла в слезах из зала суда после оглашения приговора бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кириллу Суханову. Видео публикует Telegram-канал Shot.

Водонаева не стала комментировать сам приговор и попросила журналистов не расспрашивать ее касательно дела, прикрываясь от камер платком.

В декабре 2022 года Водонаева призвала Собчак «поднять вопрос» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». В феврале 2023 года блогерша появилась на суде по делу Суханова в компании Ксении Собчак.

В конце октября 2022 года суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвинили в вымогательстве в особо крупном размере — 11 млн руб. Также по делу задержан журналист Тамерлан Бигаев.

По версии следствия, Суханов вместе с коллегами требовал у Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих сведений в социальных сетях. Отмечается, что журналисты планировали распространить информацию посредством Telegram-канала «Тушите свет», однако их деятельность пресекли правоохранители.

Накануне суд приговорил Кирилла Суханова к 7,5 года колонии. При этом двух других фигурантов дела — Тамерлана Бигаева и Ариана Романовского — инстанция приговорила к семи годам лишения свободы.

Ранее Собчак предположила, что приговор Кириллу Суханову мог быть местью.

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