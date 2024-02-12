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Последняя роль «Пухляша» из Little Big оказалась пророческой

Вышла серия «Сергия против нечисти» с последней ролью танцора Дмитрия Красилова

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Little Big/YouTube

Танцора Дмитрия Красилова заметили во второй серии третьего сезона сериала «Сергий против нечисти». Об этом сообщает kp.ru.

Издание подчеркивает, что мужчина появился на экране в образе Жар-птицы. Эта роль стала для Красилова пророческой, так как его сериального персонажа не стало также неожиданно, как и самого артиста.

В начале февраля друг Красилова, продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что мужчина жаловался ему на сахарный диабет за полтора месяца до случившегося. Продюсер заявил, что несколько раз советовал другу воздержаться от употребления алкоголя, но танцор признавался, что ему «плевать».

«Он игнорировал сигналы, которые ему подавал организм, они все же дали о себе знать», — отметил продюсер.

1 февраля стало известно, что в крови танцора Дмитрия Красилова, который получил прозвище «Пухляш», не обнаружили следов наркотиков. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез. Танцора нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Его единственной наследницей стала мать Галина.

Ранее певица Гвоздева призналась, что не может выйти на связь с семьей Петросяна.

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