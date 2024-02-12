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Хирург Хайдаров станет отцом во второй раз

Супруга Хайдарова Светлана Сильваши сообщила о беременности

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silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши подтвердила, что станет мамой в третий раз. Ее слова передает kp.ru.

«Скажу лишь одно — мы очень ждем этого ребенка и надеемся, что нашей семье будет поменьше внимания», — заявила женщина.

Сильваши назвала пополнение в их семье даром за все то, что происходило с ними за последнее время.

Хайдаров и Сильваши познакомились в клинике: женщина пришла к хирургу на прием после родов. Тогда будущая супруга медика родила дочь Софию и решила подкорректировать грудь. Позднее у пары завязался роман. В 2021 году Сильваши вышла замуж за Хайдарова, торжество проходило на родине врача в Узбекистане. В 2022-м у пары родилась дочь Амира.

В августе 2023 года женщина признавалась, что делала у мужа операцию после вторых родов. Первое хирургическое вмешательство, говорила она, произошло спустя три месяца после рождения ребенка. По словам супруги хирурга, всего после родов ей сделали липосакции живота, рук, боков и ног, а также липоскульптурирование ягодиц.

Ранее сообщалось, что Савичеву довели до слез на шоу Малахова.

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