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Анна Калашникова пожаловалась на испорченную квартиру: «Выломал дверь»

Модель Анна Калашникова рассказала, что арендаторы испортили ее квартиру

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова призналась, что несколько раз сталкивалась с недобросовестными арендаторами своей квартиры. Об этом артистка рассказала в программе «Звезды сошлись».

«Я закрыла дверь, поменяла замок и сказала: пока не оплатите и не почините квартиру, ничего не заберете», — вспомнила один из конфликтов Калашникова.

Она добавила, что затем мужчина, который арендовал квартиру, выломал дверь и забрал свои вещи. Она обратилась в полицию, но безуспешно. По словам Калашниковой, впоследствии она виделась с бывшим арендатором на общих вечеринках, где тот ее «троллил, хамил и издевался».

После случившегося Калашникова решила не сдавать квартиру мужчинам, только девушкам. У модели не было вопросов к новой квартирантке год, однако затем девушка начала проживать в арендованном имуществе с кроликом, большой собакой и «мужчиной определенной национальности». Певица заявила, что в квартире вздулся ламинат, погрызена вся мебель и подраны обои. Квартирантка обещала возместить ущерб, но пропала.

Ранее сообщалось, что Водонаева восхитилась немецким актером в «Мастере и Маргарите».

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