Названа причина отмены концерта группы «Би-2» в Дубае

В Дубае (ОАЭ) отменили концерт группы «Би-2» по требованию российских дипломатов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканты пообещали вернуть деньги за купленные билеты в ближайшие дни. Музыканты также заверили, что отмена в Дубае не повлияет на другие концерты, они состоятся в назначенные даты.

Причиной того, почему российские дипломаты хотели отмены выступлений группы, была названа «антироссийская позиция и поддержка украинских Вооруженных сил».

25 января участников «Би-2» задержали в Таиланде. Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

1 февраля группа прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами. По его словам, он счастлив, что власти смогли помочь музыкантам избежать экстрадиции в Россию, где им «грозило долгое заключение». Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который угрожал артистам тюрьмой, заявил, что их «все равно где-нибудь поймают».

Ранее солист «Би-2» опубликовал снимки и видео из тайской тюрьмы.