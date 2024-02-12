Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа причина отмены концерта группы «Би-2» в Дубае

Mash: в Дубае отменили концерт группы «Би-2» по требованию дипломатов РФ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Дубае (ОАЭ) отменили концерт группы «Би-2» по требованию российских дипломатов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканты пообещали вернуть деньги за купленные билеты в ближайшие дни. Музыканты также заверили, что отмена в Дубае не повлияет на другие концерты, они состоятся в назначенные даты.

Причиной того, почему российские дипломаты хотели отмены выступлений группы, была названа «антироссийская позиция и поддержка украинских Вооруженных сил».

25 января участников «Би-2» задержали в Таиланде. Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

1 февраля группа прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами. По его словам, он счастлив, что власти смогли помочь музыкантам избежать экстрадиции в Россию, где им «грозило долгое заключение». Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который угрожал артистам тюрьмой, заявил, что их «все равно где-нибудь поймают».

Ранее солист «Би-2» опубликовал снимки и видео из тайской тюрьмы.

Все новости на тему:
Задержание «Би-2» в Таиланде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами