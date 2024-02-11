Умер актер Олег Арлахов

Советский и российский актер Олег Арлахов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского ТЮЗа.

Подробности не сообщаются.

Арлахов окончил Нижегородское театральное училище. Сразу после этого он стал актером Нижегородского ТЮЗа. Он играл в роли лося в «Аэлите», Ивана в «Коньке-Горбунке», кота Базилио в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке» и «Снежной королеве», Савельича в «Капитанской дочке», Билла в «Вожде краснокожих».

8 февраля в Москве умер сооснователь и автор названия рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов.

Днем ранее сообщалось, что актриса Елена Сафронова умерла в возрасте 71 года.

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До этого в США скончался актер из серии фильмов «Рокки» Карл Уэзерс, известный по роли Аполло Крида.

Ранее российский актер внезапно умер после празднования юбилея.