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«Морочила голову»: режиссер Орлов описал трудности работы над фильмом с Пугачевой

Режиссер Орлов: Алла Пугачева плела интриги на съемках «Женщины, которая поет»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер фильма «Женщина, которая поет» Александр Орлов в беседе с kp.ru заявил, что Примадонна плела интриги на съемках проекта.

«Ее муж Александр Стефанович был гением пиара, принимал участие в ее раскрутке. Думаю, с его подачи в одной телепередаче как-то прозвучало, что режиссером картины «Женщина, которая поет» была Пугачева. Не я. Потом, правда, телеканал передо мной извинился. Алла морочила голову и себе, и другим», — вспомнил Орлов.

Он сравнил процесс съемок этой картины с индийским эпосом, так как в процессе происходило множество несуразных вещей, пересъемок, досъемок и прочих казусов. Орлов также пожаловался, что им пришлось выйти из бюджета. Режиссер отметил, что Пугачева была не только талантливой, но и крайне цепкой артисткой.

«Помимо творческой, у нее была житейская одаренность. И, конечно, зрительская любовь, которая ее талант и подняла наверх», — резюмировал Орлов.

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