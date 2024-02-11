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Владимир Вдовиченков рассказал, за что его ругает Лядова: «Так и жизнь пройдет»

Актер Вдовиченков признался, что жена ругает его за любовь к лежанию на диване

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lyadovalena/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Владимир Вдовиченков в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что жена Елена Лядова то и дело ругает его за любовь к лежанию на диване.

«За это ругает: «Вот так и жизнь пройдет на диване». А я люблю лежать на диване, фоном идет какая-то пурга, я ее вообще не слушаю. Ощущение, что дома кто-то есть, какой-то уют», — отметил Вдовиченков.

Он уточнил, что его супруга умудряется совмещать съемки в кино с домашними обязанностями. Вдовиченков отметил, что больше не хочет сниматься в кино с супругой, так как у него не всегда получается быстро выйти из образа. К тому же артист не хочет говорить Лядовой грубости даже по сценарию.

«Секунду назад я говорю женщине, что я ее ненавижу и стараюсь сказать это честно. Как после этого говорить: «Милая, пойдем домой?» Тяжело, потому что нужно как-то переключаться, да и не хочется. Зачем я буду любимой говорить какие-то грубости?» — пояснил артист.

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