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Сергей Лазарев рассказал, как собирается помочь «диско-бабушке», ставшей мемом

Певец Лазарев заявил о планах снять квартиру «диско-бабушке» из Сыктывкара

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Телеграм-канал «Сергей Лазарев»

Певец Сергей Лазарев в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что хочет снять квартиру «диско-бабушке» из Сыктывкара, которая станцевала на его концерте.

«После концерта он показал мне видео. У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу», — заверил Лазарев.

На недавнем концерте Лазарева в Сыктывкаре пенсионерка Лидия Уляшова попала на видео, ролик с ее зажигательным танцем собрал немало просмотров в соцсетях и стал мемом. Артист решил разыскать женщину после того, как видео с ней набрало миллионы просмотров на его странице. Лидия Уляшова попала в новости еще в 2017 году, когда сплясала на концерте группы Ottawan, а в 2019 году она впечатлила Филиппа Киркорова, с которым станцевала на сцене.

Ранее Поплавская призвала не смотреть «Маску» после возвращения Киркорова.

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