Юлианна Караулова рассказала, как Пугачева подарила «фабрикантам» два чемодана вещей

Певица и экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова в интервью Яне Чуриковой рассказала, как Алла Пугачева подарила молодым артистам два чемодана своих вещей.

«А еще я помню, что как-то Пугачева привезла два чемодана вещей. Это были старые вещи Кристины Орбакайте. Она нам их все раздала. Мне досталась очень прикольная юбка. Я почему-то ее кому-то отдала. Сейчас об этом жалею. Вещь много лет лежала, я ее не носила. Жаба душила отдавать, все-таки память», — отметила Караулова.

Она также рассказала о «красивом жесте» от продюсера Макса Фадеева, который подарил девушке роскошное платье специально для выступления с песней «Дождь». По словам певицы, этот трек до сих пор «в ее эстетике». Караулова подчеркнула, что продюсер потратил $2 тысячи собственных средств, чтобы подарить ей концертное платье. Исполнительница призналась, что до этого момента и не держала в руках столь дорогих подарков.

«На четвертой «Фабрике» все были в брендах, это у нас все были бедненькие, ну почти все. Для нас это было вау! Это было событие», — резюмировала Караулова.

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что Кологривый критикует коллег из-за незрелости.