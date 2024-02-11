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Британский скульптор создал золотого дракона меньше головки спички

Скульптор Уиллард Уиган создал золотого дракона меньше головки спички

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Shutterstock

Микроскульптор из Великобритании создал крошечного золотого дракона размером меньше головки спички в честь китайского Нового года. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что на работу у мужчины ушло четыре месяца. Он вручную изготовил миниатюрного красноглазого дракона из цельного куска золота.

Скульптор рассказал, что его миниатюрный дракон — самое сложное, что он когда-либо делал. Уиган добавил, что не планирует в будущем создавать подобное, ведь эта работа была «кошмарной».

По словам мастера, во время создания скульптуры он сделал несколько ошибок, из-за чего ему приходилось работать между ударами сердца и контролировать собственное дыхание, чтобы не испортить дракона.

До этого китаец Цзыин, два года живущий в России, рассказал, что многие китайцы, работающие за границей, берут отпуск на месяц, чтобы вернуться на родину и отпраздновать китайский Новый год.

Он отметил, что этот праздник очень важен для китайцев, однако в случаях, когда вернуться домой нет возможности, он с друзьями готовит традиционные пельмени и смотрит гала-концерт Весеннего фестиваля.

Ранее стало известно, что жители КНР могут установить новый рекорд поездок по стране на китайский Новый год.

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