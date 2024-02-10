Максим Аверин «измучил» команду «Склифосовского» своими предложениями

Актер Максим Аверин признался, что уже «измучил» команду сериала «Склифосовский» своими заявками и предложениями. Об этом сообщает платформа «Смотрим».

Аверин рассказал, что принимал участие в разработке сюжетной линии героя и сам написал некоторые монологи для Брагина. Артист в шутку назвал себя соавтором сериала.

«А откуда тогда брать эти эмоции, эти смех и слезы, если это не затрачивается твоя душа. Чуть-чуть и от меня, чуть от вымышленного персонажа», — поделился актер.

Аверин признался, что за все время существования проекта очень сильно вжился в роль своего персонажа. Артист рассказал курьезную историю в самолете, когда он спросонья думал, что на съемках.

«Я летел после вечернего спектакля, ночь. И так думаю: сяду сейчас в самолет и усну. И вдруг я слышу сквозь сон: «Дамы и господа, просим вас откликнуться, если на борту есть врачи». Я помню лежу такой и: «Да, да... сейчас я иду, сейчас иду». Было и такое…» — вспомнил артист.

Сериал «Склифосовский» рассказывает о жизни и работе врачей. Проект стартовал в сентябре 2012 года. В 2014 году он был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучший телевизионный сериал».

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