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Водонаева восхитилась немецким актером в «Мастере и Маргарите»

Телеведущая Алена Водонаева назвала Аугуста Диля лучшим Воландом

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АМЕДИА

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева похвалила немецкого актера Аугуста Диля за роль Воланда в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Водонаева назвала Диля лучшим Воландом. О самом фильме она не высказалась.

Аугуста Диля также похвалила жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. По ее мнению, артист покорил женскую аудиторию харизмой и непохожестью.

Брухунова отмечала, что не хочет обсуждать морально-этические качества режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, а также актеров и других сопричастных к картине. Жена юмориста похвалила фильм с художественной точки зрения, однако сделала пару замечаний. К примеру, ей не понравилось, что свите Воланда уделено мало экранного времени.

Брухунова считает, что режиссер «незаслуженно» обошел бал Сатаны. По ее мнению, не показали «всю феерию разнузданной бесовщины».

При этом Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», заявил, что не смотрел и не будет смотреть новую экранизацию романа. Он считает, что новый фильм не имеет ничего общего с одноименным романом писателя Михаила Булгакова.

Ранее сыгравший Мастера Галибин пожалел о просмотре новой экранизации «Мастера и Маргариты».

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