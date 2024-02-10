Тиктокер Артур Бабич сделал операцию на нос

Блогер Артур Бабич сообщил в Telegram-канале, что сделал операцию на нос.

Бабич опубликовал фото из больницы в Ереване. На них артист позировал со своим отцом. Родитель тиктокера принес сыну шарики. На одном из них написаны пожелания: «Мужчине с потрясающим умом и носом». Блогер пообещал поделиться подробностями операции позже.

«С Новым Носом получается, скоро буду потреблять кислорода больше, чем обычно», — заявил блогер.

Бабич рассказал, что уже чувствует себя хорошо после операции, однако ему трудно дышать, есть и смеяться.

В августе 2022 года Бабич уехал в США. Он публиковал снимки из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса. Вместе с ним покинули Россию другие участники творческой группы Dream Team — Аня Покров и Маха Горячева. Позже Бабич начал путешествовать в другие страны. Он посетил такие города как Ереван и Дубай.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В видео уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

В июле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Артура Бабича проверят на дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее Татьяна Васильева призналась, что столкнулась с осложнениями после пластики.