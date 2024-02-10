Иностранные участники приедут в Россию на фестиваль Dance Open

Фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге останется международным и в новом сезоне, рассказали в пресс-службе фестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

XXIII фестиваль пройдет в с 9 по 19 апреля в Александринском театре, он примет коллективы из Аргентины, Китая и ЮАР.

«В программе — только лучшее, актуальное и талантливое, воплощенное языком танца. Зарубежная часть программы представлена Театром танца Вуяни из ЮАР, аргентинской Танцевальной компанией Хермана Корнехо и Театром современного танца Гуандуна (южная провинция КНР)», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятием открытия будет петербургская премьера балета «Ярославна» — авангардное переосмысление «Слова о полку Игореве» главным балетмейстером Пермского балета Алексеем Мирошниченко.

Dance Open International Ballet Festival был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге. В нем в разные годы принимали участие артисты из Великобритании, Германии, Израиля, США и других стран.

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