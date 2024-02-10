Музыкальный критик объяснил отмену концертов Орбакайте

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что отмены концертов Кристины Орбакайте могут быть связаны с ее отъездом в США.

Бабичев объяснил, что Орбакайте зарабатывает в России, несмотря на проживание за границей. По его мнению, хоть певица ничего не говорила про СВО, сейчас общество резко настроено против США, где многие артисты «пропадают месяцами».

«В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать. Мягко говоря, часть россиян не понимает, как так можно пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», — заявил критик.

Бабичев считает, что Орбакайте сейчас может заработать только на частных мероприятиях без видеосъемок.

В феврале РИА Новости сообщило, что концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске 10 и 12 марта, отменены. Представители театрально-концертного центра «Братск-Арт» также заявили, что выступлений певицы не будет. Причина отмены концертов неизвестна. В том же месяце отменили концерты Орбакайте в Красноярске, Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске.

Ранее бывший продюсер «Тату» призвал прекратить «травлю» Орбакайте в России.