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Лева Би-2* показал кадры из тайской тюрьмы

Солист «Би-2» Егор Бортник опубликовал снимки из тайской тюрьмы

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levab2/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки и видео из тайской тюрьмы.

На кадрах видно, что в камерах нет кроватей. Более того, в одном помещении находятся десятки заключенных. Бортников отметил, что концерты в Таиланде по независящим от группы причинам получились «громкими и богатыми на впечатления».

«Просто хотим напомнить, что главной ценностью «Би-2» была и остается свобода», — заключил певец.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концентров музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами. По его словам, он счастлив, что власти смогли помочь музыкантам избежать экстрадиции в Россию, где им «грозило долгое заключение». Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который угрожал артистам тюрьмой, заявил, что их «все равно где-нибудь поймают».

Позже Бортник заявил, что гордится израильским гражданством, но при этом считает себя гражданином мира. В своем задержании за нарушение тайского визового режима артист нашел «русский след».

Ранее художника Василия Слонова арестовали за экстремистскую символику.

*  признан в РФ иностранным агентом
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