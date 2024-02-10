Пригожин заявил, что не уважает Ивлееву

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с mk.ru, что не уважает блогершу и телеведущую Настю Ивлееву.

Пригожин отметил, что «категорически» не любит Ивлееву, и назвал ее «самодурным персонажем».

«Вы вешаете на задницу бриллиант за 24 миллиона и во имя хайпа делаете все в то время, как гибнут наши солдаты, защищая Родину. Это ужасно, в моем понимании», — заявил продюсер.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

На своей вечеринке блогерша продемонстрировала стринги с бриллиантами стоимостью 23 млн рублей. 11 января kp.ru сообщил, что подвеска с изумрудом, которую Ивлеева надела на трусы, подешевела на 662 тысячи рублей. Издание утверждает, что после скандальной вечеринки Ивлеевой бренд не может продать подобные украшения.

Ранее Пригожин объяснил, почему Киркоров пришел на «голую» вечеринку.