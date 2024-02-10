Пригожин объяснил, почему Киркоров пришел на «голую» вечеринку

Продюсер Иосиф Пригожин заступился в беседе с mk.ru за певца Филиппа Киркорова после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Пригожин назвал Киркорова порядочным и обязательным человеком. Он объяснил, что артист пришел на мероприятие Ивлеевой из-за взаимных договоренностей. По словам продюсера, блогерша снялась в клипе певца, а в ответ Киркоров пришел на вечеринку Ивлеевой.

«Соответственно Киркоров в ответ пришел на ее вечеринку. Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», — рассказал продюсер.

Пригожин уверен, что большинство людей, которые посетили мероприятие, не знали о его характере.

«Большинство людей, которые туда пришли, даже предположить не могли, что катализатор в виде носка у рэпера, которого я знать не знаю, к такому приведет. На этом празднике люди могли оказаться совершенно случайно, просто не понимая, что будет», — рассказал шоумен.

Пригожин отметил, что Киркоров появился на вечеринке в «нормальном» наряде, подобно тем, в которых выходит на сцену. Продюсер считает, что певец был одет «еще даже гораздо интеллигентнее». Шоумен добавил, что он и него жена Валерия вообще никуда не ходят «от страха», потому что не знаю, что будет на мероприятии.

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