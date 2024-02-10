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Тейлор Свифт оступилась на сцене во второй раз за два дня

Певица Тейлор Свифт едва не упала на концерте в Японии

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/Reuters

Певица Тейлор Свифт оступилась на сцене во второй раз за два дня. Об инциденте на концерте в рамках тура Eras Tour в Токио (Япония) пишет Page Six.

Одетая в длинное платье Свифт не рассчитала шаг и едва не упала с лестницы на концерте — ее поддержал трос, необходимый для исполнения сложных номеров.

«Жизнь промелькнула перед глазами. Все хорошо, все в порядке, все прекрасно. Хорошо, что не упала», — сказала она зрителям.

Накануне артистка выступала на стадионе «Токио Доум» и исполняла песню «Vigilante S—t», когда села мимо стула. От конфуза Свифт спасли накачанные ягодицы — она вовремя сориентировалась и застыла в полуприсяде, продолжая танцевать.

Тейлор Свифт помогли сориентироваться коллеги по сцене — танцевальная группа звезды.

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