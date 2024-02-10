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Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

Студия Disney может вернуть Деппа в кинофраншизу «Пираты Карибского моря»

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Walt Disney Pictures

Актер Джонни Депп может вернуться в кинофраншизу «Пираты Карибского моря». Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил киноинсайдер под ником MyTimeToShineHello.

По словам инсайдера, действие шестой части фильма «Пираты Карибского моря» частично будет развиваться на острове Гаити.

«Главная героиня-женщина будет гаитянкой. Также [студия Disney] хочет, чтобы Джонни Депп вернулся, но не в главной роли», — рассказал инсайдер.

В 2023 году шоураннер сериалов «Чернобыль» и «Одни из нас», сценарист Крэйг Мазин заявил, что студия Disney одобрила «странный» сценарий к шестой части «Пиратов Карибского моря».

Пятый и пока что последний фильм саги вышел на экраны в 2017 году. Исполнители главных ролей франшизы Кира Найтли и Орландо Блум, не снимавшиеся в предыдущей четвертой картине «На странных берегах», ненадолго появились в финале пятой части.

Ранее Оззи Осборн и Канье Уэст поспорили об авторских правах.

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