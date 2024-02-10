У Киркорова заблокировали банковские счета

Счета российского певца Филиппа Киркорова в трех банках были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Уточняется, что причиной блокировки стал долг артиста по страховому взносу в размере 47 тысяч рублей.

До этого Киркоров похвастался покупками от французского дома моды Balenciaga. Певец отметил, что купил модную одежду не для себя.

В декабре 2023 года певец признался, что французский дом моды внес его в черный список. Исполнитель рассказал, что Balenciaga отказалась продавать ему свою одежду и аксессуары из-за поддержки президента России Владимира Путина.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Киркоров задолжал налоговой службе долг в сумме 5,5 млн рублей.

В апреле прошлого года Telegram-канал Mash сообщал, что у артиста хотят отсудить 4,5 млн рублей. Иск подала фирма «Культурная служба» — организатор шоу, сорванного из-за протестовавших против номера Киркорова с крестом активистов. Выступление состоялось в феврале этого года. Уточняется, что фирма потратила крупную сумму на организацию концерта, который не состоялся в срок.

Ранее Пригожин ответил на слухи об отмене концертов Орбакайте из-за дружбы с Киркоровым.