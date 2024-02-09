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Продюсер рассказал, кого из участников «голой» вечеринки могут «реабилитировать»

Продюсер Рудченко: Билана и Анну Asti могут реабилитировать после Киркорова

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что певцов Диму Билана и Анну Asti могут «реабилитировать» после Филиппа Киркорова.

Рудченко отметил, что Билан и Asti хоть и были на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, однако оделись «более достойно». Он заявил, что артисты были в концертных костюмах и «не популяризировали это дело».

«Было видно по их эмоциям, что они не особо поддерживают эту вечеринку. Милявская — не думаю, что неофициально ее реабилитируют, она не приносила никаких извинений, а намекнула, что она такая, какая есть», — рассказал продюсер.

9 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что авторы шоу «Маска» решили не отказываться от участия Киркорова в пятом сезоне проекта. Ходил слух, что артиста могли не взять в передачу из-за скандальной вечеринки Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Валуев заступился за Ивлееву после «голой» вечеринки.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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