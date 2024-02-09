В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

В Перми приостановили продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает компания «Артисты звезды» в беседе 59.ru.

Представители компании отметили, что еще неизвестно отменят или перенесут выступления. Они уточнили, что организаторы тура еще не сообщили им об этом. Концерт должен состояться 19 марта в ДК имени Солдатова.

«Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — заявили в компании.

В январе Лолита Милявская заявила, что все ее концерты в Подмосковье отменены. Всего в Московской области у Милявской было запланировано десять концертов. Они должны были состояться в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Речь идет о таких городах, как Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево, Подольск, Королев, Раменское.

В рамках тура певица также планировала посетить десять других городов России, однако в Новосибирске и Омске уже отказались принимать исполнительницу. Милявская призналась, что не знает, будут ли еще отмены.

28 декабря сообщалось, что активисты общественного движения «Зов народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой.

Ранее Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу.