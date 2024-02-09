Сергей Жуков раскрыл детали второго сезона сериала «Плакса»

Зрители увидят второй сезон сериала «Плакса», посвященного вопросу подростковой травли. Об сообщил один из сценаристов проекта и певец Сергей Жуков. По его словам, которые цитирует «Пятый канал», в продолжении картины авторы старались раскрыть «больше граней детских мыслей и проблем».

«У нас появилась не проблема буллинга, а проблема внутренняя, чтобы человек рос, становился сильнее. Мне кажется, мы придумали безумно интересный сюжет. Жаль, что пока он еще в работе», — сказал Жуков.

Первый сезон «Плаксы» вышел на экраны в сентябре 2023 года. Сюжет сериала построен вокруг школьницы Маши (роль исполнила дочь Жукова Ника), которая вынуждена вместе с родителями переехать из Москвы в небольшой городок, сменив элитную гимназию на обычную провинциальную школу, где царят свои порядки.

Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и травят девочку. Маша собирает музыкальную группу «Плакса», одним из членов коллектива стал Ваня Дмитриенко.

Ранее жуков рассказал, как относится к желанию детей пойти по творческой профессии.