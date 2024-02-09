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HBO возобновила работу над приквелом к «Игре престолов»

THR: HBO приступила к разработке приквела к «Игре престолов» об Эйгоне Таргариене

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HBO

Телекомпания HBO возобновила работу над приквелом к сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, проект расскажет историю правителя Эйгона Таргариена, который который завоевал континент Вестерос со своими женами-сестрами Рейнис и Висенией и их драконами. Сериал станет прямым приквелом к другому спин-оффу «Игры престолов» «Дому Дракона».

Над сценарием новой картины поработает Маттсон Томлин, известного по работе над фильмами «Бэтмен» и «Бэтмен-2». Он также трудился над серией комиксов Киану Ривза BRZRKR и анимационным проектом по «Терминатору» от Netflix.

Представители HBO отказалась комментировать изданию данную информацию.

В апреле 2023 года стартовали съемки второго сезона фэнтези-сериала «Дом дракона» — приквела шоу «Игра престолов» по романам писателя Джорджа Р. Р. Мартина. В нем должны появиться «пять новых драконов», а самих серий будет меньше. Сериал планируют выпустить в 2024 году.

В мае руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси призналась, что на обсуждении у студии сейчас находятся как минимум четыре новых сезона по сериалу «Дом Дракона».

Ранее Джо Джонаса заподозрили в новом романе после развода со звездой «Игры престолов».

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