HBO возобновила работу над приквелом к «Игре престолов»

Телекомпания HBO возобновила работу над приквелом к сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, проект расскажет историю правителя Эйгона Таргариена, который который завоевал континент Вестерос со своими женами-сестрами Рейнис и Висенией и их драконами. Сериал станет прямым приквелом к другому спин-оффу «Игры престолов» «Дому Дракона».
Над сценарием новой картины поработает Маттсон Томлин, известного по работе над фильмами «Бэтмен» и «Бэтмен-2». Он также трудился над серией комиксов Киану Ривза BRZRKR и анимационным проектом по «Терминатору» от Netflix.
Представители HBO отказалась комментировать изданию данную информацию.
В апреле 2023 года стартовали съемки второго сезона фэнтези-сериала «Дом дракона» — приквела шоу «Игра престолов» по романам писателя Джорджа Р. Р. Мартина. В нем должны появиться «пять новых драконов», а самих серий будет меньше. Сериал планируют выпустить в 2024 году.
В мае руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси призналась, что на обсуждении у студии сейчас находятся как минимум четыре новых сезона по сериалу «Дом Дракона».
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