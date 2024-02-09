Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Анфиса Чехова объяснила, почему встречается с иностранцами: «Карма»

Телеведущая Чехова рассказала, что встречается с иностранцами из-за менталитета

close
100%
achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что давно не встречалась с русскими мужчинами.

По словам Чеховой, это происходит не из-за того, что у нее есть какие-то претензии к россиянам, а «так получается». Артистка отметила, что такая у нее «карма». Телеведущая добавила, что у нее лучше складываются романы с людьми с «немножко другим менталитетом».

Чехова рассказала, что с возрастом ей сложнее найти себе мужчину, с которым она хотела бы связать свою жизнь.

«И, к сожалению, мой внутренний кастинг многие не проходят», — отметила телеведущая.

Чехова уточнила, что сейчас не одна. У нее есть бойфренд-иностранец. По словам звезды, роман начался не так давно.

В январе Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

Ранее Чехова вспомнила, как ее уволили с телеканала после скандала из-за бурятских женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами