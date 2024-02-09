Анфиса Чехова объяснила, почему встречается с иностранцами: «Карма»

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что давно не встречалась с русскими мужчинами.

По словам Чеховой, это происходит не из-за того, что у нее есть какие-то претензии к россиянам, а «так получается». Артистка отметила, что такая у нее «карма». Телеведущая добавила, что у нее лучше складываются романы с людьми с «немножко другим менталитетом».

Чехова рассказала, что с возрастом ей сложнее найти себе мужчину, с которым она хотела бы связать свою жизнь.

«И, к сожалению, мой внутренний кастинг многие не проходят», — отметила телеведущая.

Чехова уточнила, что сейчас не одна. У нее есть бойфренд-иностранец. По словам звезды, роман начался не так давно.

В январе Чехова призналась, что влюбилась в 55-летнего мужчину. Она отметила, что не может назвать имя ухажера. Однако уверила, что ее возлюбленный не из шоу-бизнеса.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

Ранее Чехова вспомнила, как ее уволили с телеканала после скандала из-за бурятских женщин.