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На блогера Влада Бумагу завели шесть производств из-за неуплаты штрафов

Приставы Москвы открыли на Влада Бумагу шесть производств за неуплату штрафов

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a4omg/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Судебные приставы Москвы открыли на блогера Владислава Бумагу (Влада А4) шесть исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, Бумага является гражданином Белоруссии. На него составлено несколько актов об административных правонарушениях 25, 30 августа, 15 сентября, дважды 19 сентября и 22 сентября 2023 года. По четырем из них блогер должен выплатить 3,5 тысячи рублей. По остальным двум сумма штрафа не указана.

Влад Бумага известен по своим развлекательным видео разных форматов — челленджи, фокусы, обзоры игр и приколы. В феврале 2020 года блогер стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Сейчас он проживает со своей партнершей — блогершей Юлей Годуновой в Дубае. Пара ждет ребенка.

А4 вошел в топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023 году. В общей сложности десятка самых популярных блогеров заработала в прошлом году 1,2 миллиарда рублей.

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