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Стало известно, сколько просит Галкин за выступления в Европе

Пранкер Сорян заявил, что Галкин готов выступать в Европе за €100 тысяч в час

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пранкер Сорян на своем YouTube-канале заявил, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) просит по €100 тысяч в час за выступления на европейских площадках.

Блогер уточнил, что позвонил директору артиста Эльвире Мокробородовой, представившись директором крупной компании, которая хочет позвать Галкина на корпоратив. Сорян уточнил, что директора не интересовало название фирмы, ей было важно знать, сможет ли организация выплатить гонорар Галкину и соблюсти условия райдера. Помимо денег, комик потребовал два билета бизнес-классом и два билета экономклассом.

27 января Галкин заявил о срыве своего концерта в Индонезии. По словам шоумена, на Бали его не пустили из-за письма от властей России.

Артист также посетовал, что Россия тратит на него «время и усилия многих людей, которые могли бы найти себе более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», однако отметил, что воспринимает происходящее как часть рабочей рутины в современных условиях.

Ранее певицу Штурм поселили в отеле с джакузи после пожара в Москве.

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