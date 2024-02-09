Концерты «Щенков» отменили после эпатажного поступка Тесли

Концерт группы «Щенки», который должен был пройти 3 марта в ярославском клубе «Китайский летчик Джао Да», отменили. Об этом сообщает 76.RU со ссылкой на представителя заведения.

«Весь тур отменили. Причины известны. Группа давно планировала тур и анонсировала концерт у нас еще до всех происходящих событий», — уточнили в клубе.

Известно, что концерт «Щенков» также отменен в Туле.

«Щенки» — российская рок-группа, основанная Феликсом Бондаревым, вокалист группы — Максим Тесли. Отмену в издании связывают с эпатажным поступком Тесли на концерте в Санкт-Петербурге. Вокалист вышел на сцену обнаженным с носком на половом органе. Таким образом артист повторил скандальную выходку российского рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который пришел в аналогичном виде на «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». При этом во время концерта в Санкт-Петербурга носок упал с гениталий Тесли, после чего артист продолжил выступление.

После инцидента Тесли получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения».